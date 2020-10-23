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İYİ Partili Hasan Seymen ABD başkan adayı Joe Biden ile ne görüştü?

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Giriş: 23.10.2020 16:14
Güncelleme:23.10.2020 16:42
Eski İyi Parti milletvekili İsmail Ok, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen’in daha önce Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Joe Biden ile görüştüğünü iddia etmişti. Hasan Seymen’de bu görüşmenin gerçekleştiğini kabul etti. Peki İYİ Partili Hasan Seymen ABD başkan adayı Joe Biden ile ne görüştü? Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç ve Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Eski İyi Parti milletvekili İsmail Ok, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in daha önce Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Joe Biden ile görüştüğünü iddia etmişti. Hasan Seymen'de bu görüşmenin gerçekleştiğini kabul etti. Peki İYİ Partili Hasan Seymen ABD başkan adayı Joe Biden ile ne görüştü? Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç ve Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç: Daha önce de İYİ Parti'den ihraç edilmesinin sebeplerini açıklarken Soros ilişkisi üzerinden gelen bazı isimlerin İP'te adeta paraşütle düşercesine önemli pozisyonlara gelmesine değinmişti. Hasan Seymen'in çıkışıyla beraber bu netleşmiş oldu.

Bugün Suriye üzerinden PKK'ye verilen destekle değerlendirildiğinde Joe Biden'ın Türkiye üzerinde hassas bir pozisyonu var. Devlet görevlileriyle görüşebilir ama sivil toplum kuruluşları, gazeteciler seçici bir şekilde görüştüklerinde hemen aklımıza bir şüphe geliyor bunu çok kolay geçiştirmemek gerekiyor.

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