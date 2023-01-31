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İYİ Partili Gökçeada Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu! Başkan Ünal Çetin'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltında

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2023 11:41
Çanakkale'de İYİ Partili Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda Başkan Ünal Çetin'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Gökçeada Belediyesi’ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu!
Gökçeada Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu!
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