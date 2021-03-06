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İYİ Partili Bedri Yaşar’ın şirketine 107 milyonluk ihale!

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Giriş: 06.03.2021 13:45
Güncelleme:06.03.2021 13:45
Bir şirket Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 107 milyon liralık ihale aldı. Şirketin başındaki isimlerin İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın çocukları olduğu öğrenildi.

İYİ Partili vekilin şirketi CHP'li belediyeden 107 milyon liralık ihale aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davet usulü ihaleyi bir firma aldı.

Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılan ihaleyi kazanan şirketin başında İYİ Parti samsun milletvekili Bedri Yaşar'ın çocuklarının olduğu tespit edildi.

Bedri Yaşar ise yaptığı açıklamada çocuklarının yönetiminde olan firmanın 107 milyon liralık ihaleyi aldığını sonradan öğrendiğini söyledi.

Ümit Özdağ istifa ederken, "çantalar karşılığı iyi partinin onurunu sattınız" demişti. Özdağ'ın sözleri bu ve benzeri ihaleleri akıllara getirdi.

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