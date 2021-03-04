Son dakika haberi...İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ partisinden istifa etti. Özdağ konuşmasında istifasının gerekçelerini açıkladı İYİ Parti'nin FETÖ ve HDP ile iş birliği yaptığını söyleyerek tepki gösterdi. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? Partide istifaların devamı gelir mi? Millet İttifakı'nın durumu ne olacak? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etti. Özdağ konuşmasında istifasının gerekçelerini açıkladı İYİ Parti'nin FETÖ ve HDP ile iş birliği yaptığını söyleyerek tepki gösterdi. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? Partide istifaların devamı gelir mi? Millet İttifakı'nın durumu ne olacak? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

TİTANİK BATIYOR

Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç: Ümit Özdağ'ın istifasını bekliyorduk. Çünkü mahkemelerin verdiği karardan sonra tekrar atılma noktasına gelecekti zaten işlem de başlatılacaktı. Özdağ'ın bugünkü açıklamasında bildiğimiz birkaç önemli FETÖ – HDP – GİZLİ ANAYASA ötesinde dördüncü bir madde de önemli bir şekilde öne çıkarıldı. O da Koray Aydın'ın beraatıyla ilgili önümüzdeki günlerde bu da çok tartışılacaktır. İYİ Parti şu anda dörde bölünmüş vaziyette. İP'in bu parti içindeki kavgaları çok değişik boyutlara gidecek. İP'teki bu dağılma Millet İttifakı'nın Titanik buz dağına çarpmıştır, Titanik batıyor. İYİ Parti dağılma noktasında, HDP kapanma noktasında, CHP'nin içi çeşitli olaylarla beraber büyük tartışmalara konu olmakta. Artık Millet İttifakı'nın bir ittifak değil bir birleşmiş yıkılmakta olan bir ittifak cephesi olduğunu bu aziz milletimiz de görecekler.

MUHARREM İNCE İLE BENZER SÖYLEMLER

Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız: Aslında İYİ Parti'de ve CHP'de bugünkü yaşanan istifalar Millet İttifakı'nın içerisinde bulunduğu hazin duruma bir tepki olarak cereyan ediyor. Ümit Özdağ istifa ederken Muharrem İnce'nin söylemlerine benzer söylemler kullandı. Daha da ötesinde Özdağ, Sayın Akşener'e yönelik çok ağır ithamlarda bulundu. İstifaların ben artacağını düşünüyorum.