ABD, CAATSA yaptırımlarını kaldırır mı?

Küresel güvenliğin kalbi, 22 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de atıyor! Başkent Ankara, "Geleceğin NATO'su"nun inşa edileceği tarihi zirveye ev sahipliği yaparken, tüm dünyanın gözü masadaki kritik dosyalara kilitlendi. ABD’nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarını kaldıracak mı? Türkiye’nin barış ve istikrar yolundaki stratejik hamleleri ittifakın yeni rotasını nasıl belirleyecek? Dev zirvenin şifrelerini ve muhtemel sonuçlarını Dış Politika Uzmanı Barış Üçok ve Uluslararası Hukuk Uzmanı Av. Mehmet Yılmazer, A Haber ekranlarında deşifre etti.