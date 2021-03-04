BU SÖYLEDİKLERİMİN HEPSİNİN KANITI VAR

Sarı sendikacıların ne olduğunu biliyorsunuz. Sarı sendikacılık gibi bir de sarı muhalefetcilik var. İYİ Parti'yi CHP'nin uydu partisi haline getirdiler. Bana kızacağınıza CHP İBB Başkanı'na İYİ Parti'yi aşağılayan CHP Çanakkale Belediye Başkanı'na kızın. Çantalar, makamlar karşılığında İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bu söylediklerimin hepsinin kanıtı var.

HDP AKŞENER SAYESİNDE KAZANDI

Bana yalan söyleyerek, arkamdan iş çevirerek İdris Naim Şahin'in adaylığı ilk istifa nedenimdi. İkinci istifa nedenim İYİ Parti'nin Kars'ta adayını geri çekmemesiydi. Bundan dolayı HDP Kars'ı kazandı. Akşener, HDP'nin Kars'ı kazanması karşısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır. Mükemmel bir çözüm önüne konmasına rağmen, bunu reddetmiştir.

Hakkımda alçakça propaganda süreci başlatıldı. Benim hakkımda il başkanlarına mektup yollandı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulundum. Akşener'e de uyarıda bulundum, üzerine gideceğimi söyledim.

AKŞENER, FETÖ İLTİSAKLILARLA ÇOK RAHAT YOL YÜRÜYOR

Kongrede aday olmamamıza rağmen, İsmail Koncuk ile birlikte üstleri çizilenler listesinde yer aldık. Aday olmayanların nasıl üstünü çizersiniz? Akşener bu listeden haberi olmadığını söylüyor. Akşener'in yalan söylediğini düşünüyorum. Düşünmüyor, biliyorum. Bu kara listeyi Koray Aydın ve Meral Akşener hazırladı. İYİ Parti'ye ihanet edilerek komplo kuruldu. Sırtımızdan vurulduk.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ ile iltisaklıdır.

Türk milliyetçileri bu zihniyetten vakti geldiğinde en ağır şekilde hesap soracaktır. Akşener, FETÖ iltisaklılarla yol yürümekte çok rahat davranıyor. Daha ne kadar rahat yürüyeceğini göreceğiz.

Ben Akşener'den nasıl gizli bir anayasanın içinde olduklarının hesabını sordum. Yetkili üyelerden habersiz bir şekilde HDP ile kirli bir anayasa çalışması yapılmıştır.

"BENİ İKİNCİ KEZ İHRAÇ EDECİLECEK KADAR CESUR DEĞİL"

İYİ Parti'de benim ihracım ile ilgili tek demokratik karar Muğla'da alındı. Diğer 80 ilde Meral Akşener'in baskısı ile bu kararı alındı. İhraç kararı mahkeme tarafından reddedildi. İYİ Parti bu karara direndi. Davayı kazanınca Akşener'den randevu istedim. Demirtaş'ın kahvaltı talebine ertesi gün olumlu cevap veren Akşener bana hala cevap vermediği gibi grup toplantısında bana saldırmaya devam ediyor. Benim yeniden başlatılacağı yazılıyor. Ama ben Akşener'in ikinci kez beni ihraç edecek kadar cesur olmadığını biliyorum.

ÖZDAĞ ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE İSTİFA ETTİ

HDP ile aynı masaya oturup anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeyi kabul edenlerle aynı yolda yürümem mümkün değildir. İYİ Parti'den istifa ediyorum. Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değil ama ben istifa edecek kadar cesurum.

YENİ PARTİ KURACAK MI?

Meral Akşener bir araştırma yaptırmış. Ümit Özdağ parti kurarsa kaç oy alır diye. Yüzde 11 olarak görünüyor.