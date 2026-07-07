Ankara zirvesi ile yeni denklem mi kurulacak?

Ankara, dünya siyasetine yön veren dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. SETA, İletişim Başkanlığı ve Münih Güvenlik Konferansı’nın ortaklığında düzenlenen kritik toplantıda, NATO'nun geleceği ve Türkiye'nin ittifak içindeki vazgeçilmez konumu mercek altına alındı. Tarihi Ankara Palas’ta gerçekleşen zirvenin ayrıntılarını A Haber’e değerlendiren SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş, "NATO 3.0" olarak adlandırılan yeni dönemde Türkiye'nin üstlendiği kilit rolün altını çizdi.