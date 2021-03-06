Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı:

"İYİ Parti'nin kurulduğu zamanlar 'İyi Parti toplama bir parti, içinde çok değişik düşünceler içerisine olan insanlar var. Dağılma süreci olacak' demişti. İşte o dağılma süreci başlıyor. Ümit Özdağ'ın kuracağı parti İYİ Parti'yi etkileyecek ama Türkiye'yi ne kadar etkiler bu konuda tereddütlüyüm.