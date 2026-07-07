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Başkan Erdoğan Kanada Başbakanını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti.

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