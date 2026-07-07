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Zelenskiy Ankara'da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi.

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