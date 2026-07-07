Türkiye'nin savunma gücü: "Ankara tek başına NATO'yu koruyor"

Başkent Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, Türkiye'nin diplomatik ağırlığı ve savunma sanayiindeki yükselişini bir kez daha gözler önüne seriyor. İttifakın geleceğine yön verecek kritik kararların ele alınacağı zirve öncesinde A Haber'de Türkiye'nin NATO içindeki stratejik rolü ile yerli ve millî savunma sanayiinde ulaştığı seviye masaya yatırıldı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, Türkiye'nin askeri kapasitesi ve savunma teknolojilerindeki başarılarının NATO'nun güvenlik mimarisinde belirleyici bir konuma ulaştığını ifade etti. Türkiye'nin tek başına NATO'yu koruduğunu belirten Küsmez, "Türkiye; Fransa, Almanya ve İngiltere ile birlikte NATO'nun en güçlü ülkeleri arasında yer alıyor, hatta bu ülkelerin üzerine çıkmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.