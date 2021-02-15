15 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Partili Bahadır Erdem'den vatandaşa hakaret!

İYİ Partili Bahadır Erdem'den vatandaşa hakaret!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2021 15:58
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşımızı şehit etmesine sessiz kalıp, 14 Şubat için kutlama mesajı yayımladı. Bunun üzerine Erdem, kendisine yöneltilen tepkilere verdiği cevapta halka hakaret etti. Sosyal medyada tepkisini "KAHROLSUN PKK" diyerek gösteren milleti "salak" olmakla ve "halkı bölmek" ile suçladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşımızı şehit etmesine sessiz kalıp, 14 Şubat için kutlama mesajı yayımladı. Bunun üzerine Erdem, kendisine yöneltilen tepkilere verdiği cevapta halka hakaret etti. Sosyal medyada tepkisini "KAHROLSUN PKK" diyerek gösteren milleti "salak" olmakla ve "halkı bölmek" ile suçladı.

PKK Gara’da 13 sivili nasıl katletti? Abdullah Ağar A Haberde anlattı: Eli kanlı katiller sürüsünü besleyen devletler... PKK GARA'DA 13 SİVİLİ NASIL KATLETTİ? ABDULLAH AĞAR A HABER'DE ANLATTI: ELİ KANLI KATİLLER SÜRÜSÜNÜ BESLEYEN DEVLETLER...
Pençe Kartal-2 Harekatı sona erdi! PKK sivilleri katletti! Uzman isim A Haberde: PKKya güç veren kesimler bunun sorumlusudur PENÇE KARTAL-2 HAREKATI SONA ERDİ! PKK SİVİLLERİ KATLETTİ! UZMAN İSİM A HABER'DE: PKK'YA GÜÇ VEREN KESİMLER BUNUN SORUMLUSUDUR
Son dakika: AK Parti ve MHPden PKKnın katliamına sessiz kalan Millet İttifakına sert tepki: Terör örgütü PKKya PKK diyemeyenler... SON DAKİKA: AK PARTİ VE MHP'DEN PKK'NIN KATLİAMINA SESSİZ KALAN MİLLET İTTİFAKI'NA SERT TEPKİ: TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA PKK DİYEMEYENLER...
PKKnın kalleş mağara katliamına yürekli annelerden tepki: Akademisyenler o sanatçılar bugün niye ses çıkarmıyor? PKK'NIN KALLEŞ MAĞARA KATLİAMINA YÜREKLİ ANNELERDEN TEPKİ: AKADEMİSYENLER O SANATÇILAR BUGÜN NİYE SES ÇIKARMIYOR?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte PKK katliamları!
İşte PKK katliamları!
Son dakika | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? | Sağlık Bakanlığı 15 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
Son dakika | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? | Sağlık Bakanlığı 15 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü
Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü
Mutasyonlu virüs Türkiye'yi etkiledi mi?
Mutasyonlu virüs Türkiye'yi etkiledi mi?
Gara’daki mağaranın bilinmeyenleri
Gara’daki mağaranın bilinmeyenleri
MİT'ten FETÖ'ye önemli operasyon
MİT'ten FETÖ'ye önemli operasyon
Gültekin davasında flaş gelişme!
Gültekin davasında flaş gelişme!
Abdullah Ağar'dan A Haber'de ABD'ye PKK tepkisi
Abdullah Ağar'dan A Haber'de ABD'ye PKK tepkisi
Talha Köse A Haber'de Avrupa'nın PKK'ya desteğini ifşa etti!
Talha Köse A Haber'de Avrupa'nın PKK'ya desteğini ifşa etti!
İşte PKK'nın sivil katliamları!
İşte PKK'nın sivil katliamları!
Terörist başı nasıl yakalandı?
Terörist başı nasıl yakalandı?
40 ilde PKK/KCK operasyonu
40 ilde PKK/KCK operasyonu
Daha Fazla Video Göster