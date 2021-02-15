İYİ Partili Bahadır Erdem'den vatandaşa hakaret!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşımızı şehit etmesine sessiz kalıp, 14 Şubat için kutlama mesajı yayımladı. Bunun üzerine Erdem, kendisine yöneltilen tepkilere verdiği cevapta halka hakaret etti. Sosyal medyada tepkisini "KAHROLSUN PKK" diyerek gösteren milleti "salak" olmakla ve "halkı bölmek" ile suçladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşımızı şehit etmesine sessiz kalıp, 14 Şubat için kutlama mesajı yayımladı. Bunun üzerine Erdem, kendisine yöneltilen tepkilere verdiği cevapta halka hakaret etti. Sosyal medyada tepkisini "KAHROLSUN PKK" diyerek gösteren milleti "salak" olmakla ve "halkı bölmek" ile suçladı.