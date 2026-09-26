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Başkan Erdoğan'dan BM'de savaş suçları mesajı: "Yeri mahkeme salonlarıdır"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'dan BM'de savaş suçları mesajı: "Yeri mahkeme salonlarıdır"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda Gazze, Filistin ve uluslararası sistemin işleyişine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, savaş ve çatışmalarda sorumluluğu bulunanların hesap vermesi gerektiğini vurgularken, BM Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi çağrısını da yineledi. A Haber canlı yayınında Hukukçu Avukat Yurdal Kılıçer, Erdoğan'ın mesajlarını ve Netanyahu hakkındaki uluslararası hukuki süreci değerlendirdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında 21 Kasım 2024'te savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında yakalama kararı çıkarmıştı.

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