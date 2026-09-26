Avrupa şampiyonları yurda döndü

Avrupa Şampiyonası’nda takım halinde şampiyonluğa ulaşan milli boksörler Büşra Işıldar, Gizem Özer ve Busenaz Sürmeneli, yurda döndü. Gümüş madalya kazanan Işıldar, bronz madalya alan Sürmeneli ve ilk büyükler Avrupa madalyasını elde eden Özer, havalimanında duygularını paylaştı. Milli sporcular, önlerindeki Dünya Şampiyonası ve Los Angeles Olimpiyatları’nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Detayları A Haber muhabiri Kübra Tepeci aktardı.