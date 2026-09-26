-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Avrupa şampiyonları yurda döndü
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Avrupa şampiyonları yurda döndü

Avrupa Şampiyonası’nda takım halinde şampiyonluğa ulaşan milli boksörler Büşra Işıldar, Gizem Özer ve Busenaz Sürmeneli, yurda döndü. Gümüş madalya kazanan Işıldar, bronz madalya alan Sürmeneli ve ilk büyükler Avrupa madalyasını elde eden Özer, havalimanında duygularını paylaştı. Milli sporcular, önlerindeki Dünya Şampiyonası ve Los Angeles Olimpiyatları’nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Detayları A Haber muhabiri Kübra Tepeci aktardı.

Şampiyon Hatice Akbaş'tan duygu dolu sözler: Madalyamı babama armağan etmek istiyorum
Sonraki Video
Şampiyon Hatice Akbaş'tan duygu dolu sözler: Madalyamı babama armağan etmek istiyorum
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar