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Korkut uluslararası heyetlerden tam not aldı: 'Gök Vatan'ı koruyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Korkut uluslararası heyetlerden tam not aldı: 'Gök Vatan'ı koruyor

ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli KORKUT 35 Hava Savunma Sistemi, Konya Karapınar’daki kritik atış testinde uluslararası heyetlerden tam not aldı. 12 ülkeden gelen heyetlerin izlediği testlerde KORKUT, kamikaze İHA’lar ve kara hedeflerini başarıyla imha etti. Çelik Kubbe’nin alçak irtifa savunmasındaki önemli unsurlarından KORKUT, hareket halindeyken gerçekleştirdiği atışlarla da operasyonel kabiliyetini ortaya koydu.

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