BU ÇADIR ONLARIN SONU OLACAK

Songül Akkuş'un annesi Fatma Akkuş: Ben çok üzüntülüyüm. İnan ki konuşamıyorum. Onların acısı bizim acımızdır. Demek ki bizim sonumuz da öyle olacak. Bu zalimler eline geçince bu çocukları bırakmayacak. İnşallah onların sonu olacak. İnşallah bu çadır onların sonu olacak. Ya biz de öleceğiz ya da çocuklarımızı alacağız.