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PKK'nın kalleş mağara katliamına yürekli annelerden tepki: Akademisyenler o sanatçılar bugün niye ses çıkarmıyor?

Son dakika haberi... 'da şehit edilen 6 sivilin ailesi, 'daki evlat nöbetine katılmıştı. Yürekli annelerden PKK'nın kalleş katliamına sert tepki geldi. canlı yayınında konuşan anneler "acıları acımızdır" diyerek PKK illetini yeryüzünden silene kadar mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı. Anneler akademisyenlere sanatçılara da seslenerek "bugün niye sesleri çıkmıyor?" ifadelerini kullandı. Diyarbakır annelerinin yürekli nöbetini görmezden gelen ve de eleştirildi.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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PKK'nın kalleş mağara katliamına yürekli annelerden tepki: Akademisyenler o sanatçılar bugün niye ses çıkarmıyor?

Gara'da şehit edilen 6 sivilin ailesi, Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılmıştı. Yürekli annelerden PKK'nın kalleş katliamına sert tepki geldi. A Haber canlı yayınında konuşan anneler "acıları acımızdır" diyerek PKK illetini yeryüzünden silene kadar mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

PKK'nın kalleş mağara katliamına yürekli annelerden tepki: Akademisyenler o sanatçılar bugün niye ses çıkarmıyor?

Anneler akademisyenlere sanatçılara da seslenerek "bugün niye sesleri çıkmıyor?" ifadelerini kullandı. Diyarbakır annelerinin yürekli nöbetini görmezden gelen CHP ve İYİ Parti de eleştirildi.

İşte o açıklamalar;

PKK'nın kalleş mağara katliamına yürekli annelerden tepki: Akademisyenler o sanatçılar bugün niye ses çıkarmıyor?

ACILARI ACIMIZDIR! VATANIM VE BAYRAĞIM UĞRUNA...

Ayşegül Biçer: Üzüntümüzü dile getiriyoruz. Acıları acımızdır. Yüreğimiz onlar kadar yanıyor. Hayat hikayelerimiz farklı olsa da hepimizin acısı bir. Evlat acısı çekiyoruz. 13 sivilimizi hunharca canice katlettiler. Biz anneler yıkılmadık yıkılmayacağız. PKK illetini yeryüzünden siline kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bir Mustafa değil bin Mustafa da veda edersem yolumdan mücadelemden vazgeçmiyorum. Bir evlat değil bin evlat feda ederim vatanım ve bayrağım uğruna. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyorum. İçimiz gerçekten yanıyor.

PKK'nın kalleş mağara katliamına yürekli annelerden tepki: Akademisyenler o sanatçılar bugün niye ses çıkarmıyor?

BUGÜN NİYE SES ÇIKARMIYORLAR?

Hani o Kaz Dağlarında o akademisyenler o sanatçılar nerede bugün niye ses çıkarmıyorlar? Bu anne babaların feryadı bu 13 eve düşen ateşe niye onlar da tepki göstermiyor?

PKK'nın kalleş mağara katliamına yürekli annelerden tepki: Akademisyenler o sanatçılar bugün niye ses çıkarmıyor?

İYİ PARTİ VE CHP'YE TEPKİ

Ceylan Tekin'in annesi: Sözün bittiği yerdeyim. PKK yine gerçek yüzünü dünyaya gösterdi. Meral Akşener dedi ki Türkiye'nin başı sağ olsun. Biz 1,5 sene bu kapıda değildin. 1,5 sene bizi dile getirmediler bugün de dile getirmesi benim zoruma gitti. Akşener'in ağzına yakışmadı. Biz bugün Diyarbakır anneleri siyaset olarak burada değiliz. Biz terör mağduruyuz. Maalesef CHP İYİ Parti gözünü kapattı kulaklarını tıkadılar bizi görmediler görmezden geldiler. Bugün de Türkiye'nin başı sağ olsun demesinler.

PKK'nın kalleş mağara katliamına yürekli annelerden tepki: Akademisyenler o sanatçılar bugün niye ses çıkarmıyor?

BU ÇADIR ONLARIN SONU OLACAK

Songül Akkuş'un annesi Fatma Akkuş: Ben çok üzüntülüyüm. İnan ki konuşamıyorum. Onların acısı bizim acımızdır. Demek ki bizim sonumuz da öyle olacak. Bu zalimler eline geçince bu çocukları bırakmayacak. İnşallah onların sonu olacak. İnşallah bu çadır onların sonu olacak. Ya biz de öleceğiz ya da çocuklarımızı alacağız.

PKK'nın kalleş mağara katliamına yürekli annelerden tepki: Akademisyenler o sanatçılar bugün niye ses çıkarmıyor?

Baran Öğrünç'ün annesi: Yüreğimizi yaktılar. Yine kirli ellerini vurdular bizim asker polisimize. Onları kınıyorum. Yeter artık dursun bu ciğerimizi yaktılar. Sürünsünler. O kurşunları kalbine değsin.

PKK'nın kalleş mağara katliamına yürekli annelerden tepki: Akademisyenler o sanatçılar bugün niye ses çıkarmıyor?

O ACIYI ONLAR DA YAŞASIN

Eren Yalçın'ın annesi: Hiçbir şey diyemiyorum. Tarif edemiyorum. Burada beraber oturduk beraber paylaştık. Onun acısı bizim acımız. Allah'ım onlara güç kuvvet versin. PKK'nın sonunu getirsinler. Bizim çocuklarımızın sonunu getirdiler. O acıyı onlar da yaşasın.

PKK'nın kalleş mağara katliamına yürekli annelerden tepki: Akademisyenler o sanatçılar bugün niye ses çıkarmıyor?

"PKK Gara'da 13 sivili nasıl katletti? Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: Eli kanlı katiller sürüsünü besleyen devletler..." haberi için tıklayın

PKK'nın kalleş mağara katliamına yürekli annelerden tepki: Akademisyenler o sanatçılar bugün niye ses çıkarmıyor?

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