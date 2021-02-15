PKK'nın kalleş mağara katliamına yürekli annelerden tepki: Akademisyenler o sanatçılar bugün niye ses çıkarmıyor?
Son dakika haberi... Gara'da şehit edilen 6 sivilin ailesi, Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılmıştı. Yürekli annelerden PKK'nın kalleş katliamına sert tepki geldi. A Haber canlı yayınında konuşan anneler "acıları acımızdır" diyerek PKK illetini yeryüzünden silene kadar mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı. Anneler akademisyenlere sanatçılara da seslenerek "bugün niye sesleri çıkmıyor?" ifadelerini kullandı. Diyarbakır annelerinin yürekli nöbetini görmezden gelen CHP ve İYİ Parti de eleştirildi.
Gara'da şehit edilen 6 sivilin ailesi, Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılmıştı. Yürekli annelerden PKK'nın kalleş katliamına sert tepki geldi. A Haber canlı yayınında konuşan anneler "acıları acımızdır" diyerek PKK illetini yeryüzünden silene kadar mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.
Anneler akademisyenlere sanatçılara da seslenerek "bugün niye sesleri çıkmıyor?" ifadelerini kullandı. Diyarbakır annelerinin yürekli nöbetini görmezden gelen CHP ve İYİ Parti de eleştirildi.
İşte o açıklamalar;
ACILARI ACIMIZDIR! VATANIM VE BAYRAĞIM UĞRUNA...
Ayşegül Biçer: Üzüntümüzü dile getiriyoruz. Acıları acımızdır. Yüreğimiz onlar kadar yanıyor. Hayat hikayelerimiz farklı olsa da hepimizin acısı bir. Evlat acısı çekiyoruz. 13 sivilimizi hunharca canice katlettiler. Biz anneler yıkılmadık yıkılmayacağız. PKK illetini yeryüzünden siline kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bir Mustafa değil bin Mustafa da veda edersem yolumdan mücadelemden vazgeçmiyorum. Bir evlat değil bin evlat feda ederim vatanım ve bayrağım uğruna. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyorum. İçimiz gerçekten yanıyor.
BUGÜN NİYE SES ÇIKARMIYORLAR?
Hani o Kaz Dağlarında o akademisyenler o sanatçılar nerede bugün niye ses çıkarmıyorlar? Bu anne babaların feryadı bu 13 eve düşen ateşe niye onlar da tepki göstermiyor?
İYİ PARTİ VE CHP'YE TEPKİ
Ceylan Tekin'in annesi: Sözün bittiği yerdeyim. PKK yine gerçek yüzünü dünyaya gösterdi. Meral Akşener dedi ki Türkiye'nin başı sağ olsun. Biz 1,5 sene bu kapıda değildin. 1,5 sene bizi dile getirmediler bugün de dile getirmesi benim zoruma gitti. Akşener'in ağzına yakışmadı. Biz bugün Diyarbakır anneleri siyaset olarak burada değiliz. Biz terör mağduruyuz. Maalesef CHP İYİ Parti gözünü kapattı kulaklarını tıkadılar bizi görmediler görmezden geldiler. Bugün de Türkiye'nin başı sağ olsun demesinler.
BU ÇADIR ONLARIN SONU OLACAK
Songül Akkuş'un annesi Fatma Akkuş: Ben çok üzüntülüyüm. İnan ki konuşamıyorum. Onların acısı bizim acımızdır. Demek ki bizim sonumuz da öyle olacak. Bu zalimler eline geçince bu çocukları bırakmayacak. İnşallah onların sonu olacak. İnşallah bu çadır onların sonu olacak. Ya biz de öleceğiz ya da çocuklarımızı alacağız.
Baran Öğrünç'ün annesi: Yüreğimizi yaktılar. Yine kirli ellerini vurdular bizim asker polisimize. Onları kınıyorum. Yeter artık dursun bu ciğerimizi yaktılar. Sürünsünler. O kurşunları kalbine değsin.
O ACIYI ONLAR DA YAŞASIN
Eren Yalçın'ın annesi: Hiçbir şey diyemiyorum. Tarif edemiyorum. Burada beraber oturduk beraber paylaştık. Onun acısı bizim acımız. Allah'ım onlara güç kuvvet versin. PKK'nın sonunu getirsinler. Bizim çocuklarımızın sonunu getirdiler. O acıyı onlar da yaşasın.