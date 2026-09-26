'Vanlı Kara Haydar' operasyonunda şok detay: Otoparktaki araçlardan 934 milyon liralık döviz çıktı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Sarıyer Maslak'ta operasyon düzenlendi. Paraların saklandığı değerlendirilen otoparktaki iki lüks araçta yapılan aramalarda yaklaşık 934 milyon lira değerinde dolar ve avro ele geçirildi, araçlara el konulurken 1 şüpheli gözaltına alındı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, soruşturmanın para trafiği, MASAK kayıtları ve güvenlik kameraları üzerinden derinleştirildiğini aktardı.