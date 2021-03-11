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11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA İYİ Partili Ahat Andican'dan Millet İttifakı itirafı: Gevşek bir ittifak Giriş: 11.03.2021 14:10 Güncelleme:11.03.2021 14:21 İYİ Parti İstanbul Miletvekili Ahat Andican'dan Millet İttifakı'na yönelik çok çarpıcı bir itiraf geldi. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Andican, "Cumhur İttifakı gerçek anlamda organik bir ittifak ama Millet İttifakı gevşek bir ittifak. Seçimler sırasında bir araya gelmiş, sanki her an dağılıverecekmiş izlenimi uyandıran bir ittifak" ifadesini kullandı. DİĞER