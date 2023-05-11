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İYİ Parti'den ve milletvekilliği adaylığından istifa eden Mehmet Ali Uykur: Rüyalarıma giriyor... 'Ağabey biz boşuna mı şehit olduk?' diyor

A Haber
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Giriş: 11.05.2023 08:49
İYİ Parti milletvekili adaylığından çekilen ve çok sert sözlerle partisinden istifa eden Mehmet Ali Uykur, "Doğu ve Güneydoğu'da görev yaparken 5 kişilik özel grup olarak 6-8 Ekim olaylarının yaşandığı Cizre'ye gittiğimizde kucağımda kardeşlerim şehit oldu. Benim rüyalarıma giriyor ve sadece şunu söylüyor, 'Ağabey biz boşuna mı şehit olduk?' diyor." ifadelerini kullandı.
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