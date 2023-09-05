İYİ Parti'den CHP'ye Ankara şartı: Yerel seçimlerde iş birliği için Ankara'nın bize verilmesi gerekir!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere ayrı adayla girmeye yönelik çıkışı sonrasında 8'li koalisyonda ipler koparken, İstanbul ve Ankara özelinde iş birliği ihtimali gündeme geldi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker katıldığı canlı yayında "Seçimde iş birliği olması için Ankara'nın kesin olarak İYİ Parti'ye verilmesi gerekir. O gün geldiğinde Mansur Bey de gelir İYİ Parti'den aday olur" ifadelerini kullandı. Beker ayrıca parti tabanlarının bu durumu çok isteğini ifade etti. Seçimdeki mağlubiyete de değinen Bekar "Seçim, Kemal Bey’in Meclis’te HDP’lilerle görüşmesiyle kaybedildi" dedi. İkili arasında devam eden karşılıklı söylemlerin ardından tansiyon yükseldi. İşte o anlar...