17 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti'de istifalar yayılıyor

İYİ Parti'de istifalar yayılıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2023 18:45
İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, 5 belediye meclisi üyesiyle beraber partiden istifa ettiklerini duyurdu. CHP ile işbirliğini savunduğu için bir süredir İYİ Parti lideri Meral Akşener'le ters düşen Özkan, "Ülkemiz menfaatleri için Türkiye'nin kalbi İstanbulumuz için ortak bir karar imza atıyor, 'hür ve müstakil' olarak İYİ Parti'den istifa ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti’de istifalar yayılıyor
İYİ Parti'de istifalar yayılıyor
AK Parti İstanbul Temayül Yoklaması
AK Parti İstanbul Temayül Yoklaması
İYİ Parti’de istifa dalgası!
İYİ Parti'de istifa dalgası!
Ak Parti’nin İstanbul adayı kim olacak?
Ak Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?
“Yanlışlıkla değil bilerek öldürmüş!
“Yanlışlıkla" değil bilerek öldürmüş!
İYİ Parti’de bir toplu istifa daha
İYİ Parti'de bir toplu istifa daha
17-25 Aralık’ın efsane savcısı: Fuzuli Aydoğdu
17-25 Aralık’ın efsane savcısı: Fuzuli Aydoğdu
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
İstanbul ve Ankara adayları belli oldu mu?
İstanbul ve Ankara adayları belli oldu mu?
17-25 Aralık darbe girişiminin 10. yılı!
17-25 Aralık darbe girişiminin 10. yılı!
Özel – İmamoğlu savaşı
Özel – İmamoğlu savaşı
Daha Fazla Video Göster