İYİ Parti’de istifalar yayılıyor

İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, 5 belediye meclisi üyesiyle beraber partiden istifa ettiklerini duyurdu. CHP ile işbirliğini savunduğu için bir süredir İYİ Parti lideri Meral Akşener'le ters düşen Özkan, "Ülkemiz menfaatleri için Türkiye'nin kalbi İstanbulumuz için ortak bir karar imza atıyor, 'hür ve müstakil' olarak İYİ Parti'den istifa ediyoruz." ifadelerini kullandı.