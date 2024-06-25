25 Haziran 2024, Salı
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İYİ Parti'de iç muhalefet yeni bir parti kurma hazırlığında! Koray Aydın perşembe istifa edecek
Siyasette bir yanda istifa iddiaları öte yanda adaylık tartışmaları var. İYİ Parti'de Koray Aydın'ın istifası iyiden iyiye dillendiriliyor. Saadet Partisi ise adaylık tartışmalarının gölgesinde genel başkanını seçmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Ankara’dan son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.