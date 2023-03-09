09 Mart 2023, Perşembe
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İYİ Parti ve HDP masada nasıl buluşacak?
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yazdığı mektup gündeme bomba gibi düştü. 6’LI Masa’da şimdi de HDP krizi mi başladı? Kulislerde neler konuşuluyor? Ayrıntıları A Haber Editörü Özkan Özcan aktardı.