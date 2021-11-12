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İYİ Parti tabanından koptu mu? Türkkan meselesi ne olacak? CHP terörün neresinde?

A Haber
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Giriş: 12.11.2021 10:42
Güncelleme:12.11.2021 11:36
Millet İttifakı içine düştüğü girdaptan çıkamıyor. Suriye ve Irak tezkeresine terör örgütü PKK’nın siyasi uzantı HDP ile birlikte “Hayır” diyen CHP’ye terör örgütünün tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Terör elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin’den sonra Duran Kalkan da CHP ve İYİ Parti’ye mesaj gönderdi. İYİ Parti cephesinde ise Lütfü Türkkan krizi giderek büyüyor. Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a eşlik eden Meral Akşener kürsüden hakaretler yağdırdı. Peki Millet İttifakı’nda neler oluyor? Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı kalkar mı? Türkkan neden ihraç edilmedi? CHP neden sessiz? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına bağlanan TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel aktardı.
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