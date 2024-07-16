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İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan "erken seçim" eleştirisi: Bu tartışmaları spekülatif buluyorum

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2024 09:35
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Afyon kampında bir grup gazeteci ile bir araya gelerek gündemindeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki Dervişoğlu kime ne mesaj verdi. Erken seçim tartışmaları ve partisindeki istifalar ile ilgili ne dedi? Soruların yanıtları kampı takip eden ekip arkadaşımız İlter Yeşiltaş aktardı.
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