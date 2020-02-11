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11.02.2020

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Suriye çarkı! İki farklı Esad açıklaması... |Video

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Suriye konusunda bir kez daha çark etti. Bugüne kadar, "Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşmeye hazırım" diyen Akşener, rejimin İdlib'te Türk askerine yönelik saldırılarının ardından hükümeti 'gereğini yapmaya' çağırdı.

Siyasetin gündemi İdlib'te Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırıydı. Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
şehitlere rahmet diliyerek başladı sözlerine... Bugüne kadar Suriye Devlet Başkanı Esad'la masaya oturulmasını isteyen Akşener çark etti.

Akşener, "Diplomasi seçeneği elbette kıyıda durmalı ama Mehmedim toprağa düşerken ve bunu bir devletin askeri yaparken lafı uzatmanın anlamı yok. Mikrofon delikanlılığını artık bırakın ve gereğini yapın." ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN "İLKER BAŞBUĞ" AÇIKLAMASI

Akşener'in gündeminde eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un AK Partili milletvekillerine yönelik suçlamaları da vardı. FETÖ'nün siyasi ayağı olarak suçlanan 6 AK Partili milletvekili Başbuğ aleyhinde suç duyurusunda bulunmuş, hakaret suçundan cezalandırılmasını istemişlerdi. Akşener ise gaf yaptı ve vekillerin tazminat davası açtıklarını söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözlerine de sert tepki göstererek Akıncı'yı
utanmazlıkla suçladı.

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