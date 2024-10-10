İyi hal indirimi kalacak mı? Hadım ile ilgili yeni düzenleme

Hadım yasası için "yeni düzenleme" geliyor. Bu durum cinsel suçlardan hüküm giyenler için yeni bir yaptırım anlamına geliyor. Hükümet düğmeye bastı. Muhalefetten de destek var.

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