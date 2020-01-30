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30.01.2020

İtalya'da koronavirüs alarmı! Karantiya aldılar

AFP'de yer verilen son dakika haberine göre; İtalya'da bir cruise gemisi koronavirüsü nedeniyle karantinaya alındı. Civitavecchia şehrine demirleyen Costa Crociere isimli cruise gemisinde bulunan Çinli çiftin yüksek ateş gibi koronavirüsü semptomları göstermesi nedeniyle gemi karantinaya alındı. Çiftin koronavirüsü test işlemlerinin bitmesi bekleniyor. Gemide çalışan personelle birlikte 7 bin kişi olduğu belirtiliyor.

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