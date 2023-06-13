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İsveç'ten skandal karar! Temyiz Mahkemesi Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine izin verdi

A Haber
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Giriş: 13.06.2023 13:47
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström yeni yasa ile "Türkiye ile işbirliği kolaylaşacak" açıklaması gelirken İsveç Temyiz Mahkemesi ise Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verdi. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
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