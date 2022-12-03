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İsveç’ten NATO yolunda ilk adım! Teröristlerin iadesinde ilk adımı attı

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Giriş: 03.12.2022 08:52
Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine "Evet" demek için iki ülkedeki teröristlerin iadesini şart koşmuştu. İsveç'ten ilk somut adım geldi. Hakkında hapis cezası bulunan PKK'lı Mahmut Tat, Türkiye'ye iade edildi.
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