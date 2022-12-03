İsveç’ten NATO yolunda ilk adım! Teröristlerin iadesinde ilk adımı attı

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine "Evet" demek için iki ülkedeki teröristlerin iadesini şart koşmuştu. İsveç'ten ilk somut adım geldi. Hakkında hapis cezası bulunan PKK'lı Mahmut Tat, Türkiye'ye iade edildi.

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