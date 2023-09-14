14 Eylül 2023, Perşembe
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İsveç'te PKK provokasyonu ve AP'nin taraflı Türkiye raporunu uzman isim A Haber değerlendirdi
İsveç'te terör örgütü PKK yandaşları, bir kez daha hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de Türkiye'yi hedef alan gösteri düzenledi. Öte yandan AP'nin 2022 Türkiye Raporu, AP Genel Kurulunda yapılan oylamada 18'e karşı 434 oyla kabul edildi. 152 milletvekili çekimser oy kullandı. Çelişkili rapora Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi ve yapılan açıklamada, "Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı haksız itham ve önyargılarla dolu bu rapor, AP’nin gerek ülkemizle ilişkiler gerek AB’nin geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının yansımasıdır." denildi. Gündemin sıcak başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın değerlendirdi.