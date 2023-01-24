24 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saygı buluşması! Çirkin provokasyona karşı etkinlik düzenlendi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saygı buluşması! Çirkin provokasyona karşı etkinlik düzenlendi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2023 16:41
İsveç'te yapılan çirkin provokasyona karşı bugün başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e saygı buluşması düzenlendi. Uluslararası Demokratlar Birliği İsveç Bölge Başkanı Özer Eken, o etkinlikten A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e saygı buluşması
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saygı buluşması
Bilecik’te altın fışkırıyor
Bilecik'te altın fışkırıyor
Kim neden Leopard-2’yi istiyor?
Kim neden Leopard-2'yi istiyor?
İhracatın kalbi orada atıyor
İhracatın kalbi orada atıyor
Ağrı’dan acı haber!
Ağrı'dan acı haber!
Borç Yapılandırma Paketi neleri kapsıyor?
Borç Yapılandırma Paketi neleri kapsıyor?
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
EYT borçlanması yapılandırılacak mı?
EYT borçlanması yapılandırılacak mı?
’’Millet İttifakı’nda ise bir bocalama var’’
''Millet İttifakı'nda ise bir bocalama var''
Hollandalı elçi Dışişleri’ne çağırıldı
Hollandalı elçi Dışişleri’ne çağırıldı
Şehadetinin 22. yılı
Şehadetinin 22. yılı
Alçak saldırıya sert tepki
Alçak saldırıya sert tepki
Daha Fazla Video Göster