17 Kasım 2022, Perşembe
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İstiklal'deki terör saldırısında flaş gelişme! Bombayı patlatan teröriste yardım eden bir terörist daha yakalandı
İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı gerçekleştiren şahıslarla aynı yerde kalan ve eylemin gerçekleştirilmesine yardım eden Hüsam isimli örgüt mensubu Suriye Azez'de yakalandı. Türk polisinin yakaladığı terörist gözaltına alınırken, saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 51'e yükseldi. İşte detaylar...