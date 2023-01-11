11 Ocak 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstiklal saldırısında yeni gözaltı! Hazni Gölge İstanbul'a getirildi
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını planlayan Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da yakalanarak Edirne'de Türk yetkililere teslim edilen Hazni Gölge, İstanbul'a getirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.