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İstiklal saldırısında yeni gözaltı! Hazni Gölge İstanbul'a getirildi

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 09:10
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını planlayan Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da yakalanarak Edirne'de Türk yetkililere teslim edilen Hazni Gölge, İstanbul'a getirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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