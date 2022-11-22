İstiklal saldırısında kızını kaybeden babadan TSK'ya teşekkür: Mermilerin üzerinde kızımın ismini gördüm mutlu oldum

İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Uçar’ın babası Nurettin Uçar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiklerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ben bu operasyonu Pençe Kılıç değil Pençe Yağmur ve Ecrin Operasyonu olarak yüreğimde taşıyorum" dedi.