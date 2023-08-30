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İşte Türkiye'nin 100. Yıl Marşı

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Giriş: 30.08.2023 22:22
Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan özel marş, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından bu akşam ilk defa icra edilidi.
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