İşte TSK'ya güç veren yerli ve milli silahlar....

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı Harekatı'nda büyük ölçüde yerli ve milli ürünleri kullanırken, savunma sanayisine yönelik ambargolar için alternatif kaynak ve yerli üretim konularında da tedbirler alındı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, "Bugünlerde Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında bazı ülkelerden gelen ambargo, silah satış yasağı gibi kararlar bizi etkilemeyecektir. Bunlarla ilgili analizlerimizi yaptık, alternatif kaynak ve yerli üretim gibi konular da dahil gerekli tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz." dedi.