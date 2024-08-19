İşte seyir füzesi "Kara atmaca" ! 2026'da TSK envanterinde olacak Türk ordusuna güç katacak

ROKETSAN tarafından geliştirilen seyir füzesi "kara atmaca" yeni bir başarıya imza attı. "kara atmaca" en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirerek hedefini başarıyla vurdu. İşte o anlar.

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