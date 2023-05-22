İşte örnek deprem daireleri! A Haber görüntüledi

Deprem bölgesinde inşa edilen kalıcı konutlarda ilk örnek daire tamamlandı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel o noktadan detayları aktardı. Kastamonu Valisi Avni Çakır konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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