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İşte Karadeniz gazının ilk yakılacağı nokta! A Haber görüntüledi

A Haber
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Giriş: 14.04.2023 14:37
Başkan Erdoğan Karadeniz gazının 20 Nisan'da karaya çıkacağını açıkladı. A Haber ekibi Karadeniz doğal gazının işlendiği tesiste. A Haber muhabiri Hakan Süer doğal gazın karaya çıktığında yakılacağı noktadan detayları aktardı.
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