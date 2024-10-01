İşte İsrail’in işgal haritası! Hedef Türkiye mi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Başkan Erdoğan’ın Meclis’te vurguladığı harita ne anlama geliyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Cem Oğultürk, Akademisyen Dr. Necmettin Mutlu ve İran Araştırmaları Merkezi Araştırmacısı Oral Toğa, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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