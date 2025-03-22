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İşte İmamoğlu suç örgütünün 5 milyon Euro haraç istediği AVM

İşte İmamoğlu suç örgütünün 5 milyon Euro haraç istediği AVM

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.03.2025 11:55
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Ertan Yıldız'ın Bakırköy'deki ünlü bir AVM'den otopark ruhsatı karşılığında 5 milyon Euro rüşvet istediği verilmeyince AVM'ye ceza kesildiği ortaya çıkmıştı. 5 milyon Euro'luk haraç istenen AVM’nin önünden detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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