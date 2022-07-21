21 Temmuz 2022, Perşembe
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İşte FETÖ'nün 'Mavi Otobüs' gerçeği! İhanet belgeseli Mavi Otobüs gerçeği ne? Mavi Otobüs’te aslında neler yaşandı?
15 Temmuz darbe girişiminde başarısız olan FETÖ, bu kez yurt dışına kaçan eski hava harp okulu öğrencileri ile "Mavi Otobüs" adlı sözde bir belgesel çekti. Kara propaganda yapıp darbecileri mağdur göstermeye, gerçek dışı algı oluşturmaya çalışan örgütün gerçek yüzü ise dava dosyalarında geçen mağdur ifadelerinde tüm çıplaklığıyla yer alıyor. Ayrıntıları A Haber ekiplerinden Ramazan Almaçayır aktardı.