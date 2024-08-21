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İşte Fatih Terim'in ilk ifadesi

İşte Fatih Terim'in ilk ifadesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 11:19
Futbol dünyasının ünlü isimlerinden topladığı paralarla sahte fon oluşturan Seçil Erzan'ın tutukluluğu sürüyor. Davanın en önemli kilit isimlerinden olduğu öne sürülen Fatih Terim dün ilk kez ifade verdi. Bodrum Adliyesi'ne giden Terim, Seçil Erzan'ın özel bankacısı olduğunu söyledi. Terim, banka yöneticilerinin kendisine "o en iyi müdürlerimizden biri" dediğini anlattı.
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