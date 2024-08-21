21 Ağustos 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İşte Fatih Terim'in ilk ifadesi
Futbol dünyasının ünlü isimlerinden topladığı paralarla sahte fon oluşturan Seçil Erzan'ın tutukluluğu sürüyor. Davanın en önemli kilit isimlerinden olduğu öne sürülen Fatih Terim dün ilk kez ifade verdi. Bodrum Adliyesi'ne giden Terim, Seçil Erzan'ın özel bankacısı olduğunu söyledi. Terim, banka yöneticilerinin kendisine "o en iyi müdürlerimizden biri" dediğini anlattı.