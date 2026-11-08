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Başkan Erdoğan'dan Karabağ Zaferi'nin 6. yılında Azerbaycan ziyareti! Şuşa'da Aliyev ile görüşecek
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan Karabağ Zaferi'nin 6. yılında Azerbaycan ziyareti! Şuşa'da Aliyev ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde düzenlenen 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Başkan Erdoğan, ziyaret öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bir tebrik mektubu göndererek Zafer Günü'nü kutladı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin öne çıktığı ziyaretin programına ve Başkan Erdoğan'ın Aliyev'e gönderdiği mesajın ayrıntılarına ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Merve İzci Özmen aktardı.

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