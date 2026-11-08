AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e sert eleştiri! "Yanlış yapan mahkemede hesabını veriyor"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de düzenlenen Konak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda Özgür Özel ve parti yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları karşısında herkes için aynı ölçütlerin uygulanması gerektiğini vurgulayan İnan, "Yanlış yapan kim varsa, bugün gidip mahkeme önünde hesabını veriyor, bedelini ödüyor" ifadelerini kullandı. İnan, hiçbir makamın ve koltuğun milletin hakkından üstün olmadığını belirterek hesap verebilirlik mesajı verdi.