29 Ağustos 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İşte deprem evleri! Depremzedeler için 7/24 mesai
6 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık 7 ay geçti. Evlerinden olan depremzedeler için başlayan hummalı çalışma aralıksız sürüyor. Başkan Erdoğan'ın bir yıl içinde tamamlanacağı sözünü verdiği evlerden bazıları teslim edilmeye başlandı bile. Diyarbakır ve Malatya'da da deprem konutları bitmek üzere. A Haber ekipleri hazırlanan örnek daireleri görüntüledi.