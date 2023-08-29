İşte deprem evleri! Depremzedeler için 7/24 mesai

6 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık 7 ay geçti. Evlerinden olan depremzedeler için başlayan hummalı çalışma aralıksız sürüyor. Başkan Erdoğan'ın bir yıl içinde tamamlanacağı sözünü verdiği evlerden bazıları teslim edilmeye başlandı bile. Diyarbakır ve Malatya'da da deprem konutları bitmek üzere. A Haber ekipleri hazırlanan örnek daireleri görüntüledi.

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