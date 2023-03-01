İşte deprem anında evdeki en riskli yer! Depreme evde yakalanırsak ne yapmalıyız?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İnsani Yardım Tugayı olan Doğal Afetler Arama-Kurtarma (DAK) Taburu komutanlarından Yüzbaşı Abdullah Oral deprem bölgesinde yaşadıklarını dair açıklamalarda bulundu. Vefat eden vatandaşların çoğunun çıkış istikametinde ve merdiven boşluklarında olduğunu söyleyen Oral, "Kurtarılanların çoğu cenin pozisyonundaydı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...