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20.01.2020

İşte Cumhuriyet Gazetesi'nin "terör" manşetleri

Cumhuriyet Gazetesi'nin Kanal İstanbul üzerinden yürütmeye çalıştığı algı operasyonu suya düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aile arazini rant projesi gibi gösteren gazeteye tepki gecikmedi. Bakan Albayrak, avukatı Ahmet Özel aracılığıyla bir açıklama yaptı ve "Tüm hukuki yollarımızı kullanacağız" dedi. Bu yalan haber Cumhuriyet’in daha önce attığı skandal manşetleri akıllara getirdi. İşte FETÖ'nün Cumhuriyet'e attırdığı terör manşetlerinden bazıları…
Bakan Berat Albayraktan Cumhuriyet Gazetesine yalanlama! BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN CUMHURİYET GAZETESİ'NE YALANLAMA!
Cumhuriyetin çirkin iftirasına Bakan Albayraktan yalanlama CUMHURİYET'İN ÇİRKİN İFTİRASINA BAKAN ALBAYRAK'TAN YALANLAMA

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İşte Cumhuriyet'in terör manşetleri
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