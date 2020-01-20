Cumhuriyet'in çirkin iftirasına Bakan Albayrak'tan yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın vekili avukat Ahmet Özel, ’Damat işi biliyor’ başlığı ile ulusal gazetede çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ahmet Özel, "Sayın bakanımızı kamuoyunun husumetine maruz bırakmayı amaçlayan bu sözde haberdeki ithamlar ve yorumlar kesinlikle yalandır" dedi.